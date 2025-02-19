經典賽資格賽將開打海纜故障 馬祖MOD看不到轉播

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣19日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起開打，但馬祖因受海纜故障影響，中華電信MOD用戶1100戶將無法正常收看轉播。民眾盼中華電信出面協調，彌補馬祖收視戶權益。

WBCQ將從21日至25日於台北大巨蛋開打，並由愛爾達體育台、緯來體育台、東森新聞台等頻道轉播。但中華電信17日發布新聞稿指出，台馬2號海纜於16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸。

南竿民眾張先生今天告訴中央社記者，因熱愛體育賽事，故家中安裝中華電信MOD。但因16日起台馬海纜斷裂，受微波傳輸頻寬影響，MOD在馬祖僅提供基本頻道，不包括體育台。經典賽資格賽開打在即，無法第一時間在電視機前幫台灣隊加油，坦言非常失望。

長期投入馬祖基層棒球發展的馬祖村長陳智偉跟中央社記者說，馬祖地處偏遠，但仍努力發展基層棒球，民眾要實際前往大巨蛋觀戰已經很難，現在又遇到電纜故障，連MOD都不能正常收看經典賽轉播，心情上很難接受。

連江縣體育會慢速壘球委員會主委李忠堅則認為，因電纜障礙導致馬祖民眾無法正常收看經典賽轉播，盼中華電信能負起責任，與連江縣政府協調，在馬祖尋找適合地點公開轉播，以彌補民眾收視權益。

知情人士指出，受限於微波頻寬，目前網路通訊大致上無虞，但夜間等民眾使用網路高峰時段，仍有視訊通話或串流影音延遲等狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連江縣政府行政處長陳明傑回覆中央社記者，連江縣除MOD外，有線電視系統約1100戶。目前縣內有線電視全頻道收視正常，未受訊號中斷影響。MOD收視問題，仍需中華電信處理。

根據中華電信馬祖營運處統計，馬祖地區MOD用戶數約1100戶。（編輯：林恕暉）1140219