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不斷更新／經典賽資格賽6局西班牙2分砲 12比2領先台灣
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鄭怡靜4連勝泰國對手 桌球亞洲盃分組第1晉16強

2025/2/21 20:03（2/21 20:23 更新）
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台灣女子桌球一姐鄭怡靜（圖），在桌球亞洲盃分組預賽最後一戰，意外陷入苦戰仍以3比2擊敗對手，以全勝之姿、分組第1晉級16強。（中央社檔案照片）
台灣女子桌球一姐鄭怡靜（圖），在桌球亞洲盃分組預賽最後一戰，意外陷入苦戰仍以3比2擊敗對手，以全勝之姿、分組第1晉級16強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北21日電）在中國深圳舉行的桌球亞洲盃，台灣「一姐」鄭怡靜今天在分組預賽最終戰意外陷苦戰，面對泰國歐拉旺苦戰5局後才以3比2獲勝，驚險收下對戰4連勝，以全勝分組第1晉級16強。

女單世界排名第12的鄭怡靜，和世界排名第55名的泰國歐拉旺（Paranang Orawan）生涯交手過3次，且全都在今年，而鄭怡靜賽前取得3連勝。

排在預賽第5組的鄭怡靜，首局開賽就打出統治力，很快取得8比1領先，儘管對手在9比2時連追4分，但還是讓鄭怡靜輕鬆以11比6收下首局。

第2、3局對手歐拉旺改變策略，不但改變節奏刻意打快，尤其對近身球的處理非常有效，包括上手、銜接段都打得很好，還會主動變線，讓鄭怡靜一時難以適應，分別以5比11、9比11落敗。

沒有退路的鄭怡靜，在第4局展開反撲，在6比5領先時靠著一波5比2攻勢，以11比7收下第4局扳成平手。

關鍵的第5局，鄭怡靜開賽刻意控制對手近身球處理，很快取得5比1優勢，儘管對手一度追到6比6平手，但鄭怡靜在8比7領先時，連續靠著2次正手拍加壓拉開角度取分，以10比7取得3個賽末點，順利就以11比7帶走比賽勝利。

教練鄭佳奇接受中央社記者訪問時表示，對手過去從沒贏過，所以打起來沒有壓力，幾個關鍵時刻的搏殺都做得很好，正、反手拍都有效控制住角度。

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鄭佳奇強調，「還是得稱讚一下怡靜即便在局數落後時，還是有扛住壓力，找到對手正手拍的弱點加以攻擊，並且有效降低自己的失誤，晉級16強算是低標，後面硬戰才正要開始」。

根據賽制，預賽第1、2組的第1名將排在16強的第1和第16籤位；第3、4組的第1名排在第8、9籤位；至於預賽第5－8組的第1名，將隨機排在4、5、12、13籤位，而預賽各組第2名則隨機抽籤排入其餘8個籤位。（編輯：方沛清）1140221

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