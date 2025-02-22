鄭怡靜鏖戰41分鐘勝世界第8 桌球亞洲盃晉8強

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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣桌球一姐鄭怡靜今天在桌球亞洲盃女單16強，面對日本好手大藤沙月在拚戰41分鐘後，以9比11、11比9、11比4、5比11、11比8獲勝，如願闖進8強，對手將是中國的王曼昱。

剛滿33歲的鄭怡靜世界排名第12，賽前和年僅20歲、世界排名第8的大藤沙月僅交手過1次，是在去年WTT冠軍賽，當時鄭怡靜以3比4落敗。

今天戰況依舊激烈，首局互有拉鋸，幾乎是你1分我1分，雖然先被對手取得10比7的3個局末點，但鄭怡靜連追2分，只可惜最後在相持球時反手回擊出界，讓大藤沙月先拿下首局。

第2局鄭怡靜一度以5比3領先，但接連2次接發球失誤被追成平手，不過就在8比9落後時，幸運之神眷顧鄭怡靜，讓她連續出現2次彈網幸運球得分，以11比9追回1局。

鄭怡靜在第3局打出代表作，在1比2落後時，打出9比1攻勢，期間鄭怡靜招牌的正手拍強攻出色，多次打出桌台2邊角落的好球，很快以11比4收下。

第4局鄭怡靜在前段雖以4比2領先，但接下來自己失誤過多，被對手倒打9比1攻勢，雙方局數又戰成平手。

來到關鍵的第5局，鄭怡靜在2比3落後時，連續靠著正、反手拍的大角度搏殺，拉出5比1攻勢，並且率先以10比7取得3個賽末點，接著在對手追回1分後主動喊暫停緩解情緒。

暫停過後，鄭怡靜在相持球下，主動反手變線攻擊，讓大藤沙月反應不及，如願握拳興奮大吼，拿下這精彩的1勝晉級8強。

教練鄭佳奇在接受中央社記者訪問時表示，「怡靜在日本T聯賽及上次交手都和對手打得很膠著，這次擬定要限制好對方的優點，也就是反拍的加壓球，加上怡靜也不怕對手的快節奏，所以打起來就有優勢。」

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鄭佳奇強調，今年沒有亞、奧運，「就是希望怡靜先維持好世界排名就好，不要給自己太多壓力，接下來8強就是盡力去打、享受比賽。」鄭怡靜生涯對戰王曼昱4戰皆敗。

台灣另一女單簡彤娟，對上世界排名第7的中國好手蒯曼，前2局分別以13比11、11比9拿下，只可惜後3局以5比11、7比11、7比11遭到逆轉落敗。（編輯：李亨山）1140222