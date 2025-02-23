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呂彥青單局2觸身球因鑽牛角尖 WBCQ經驗分享學弟

2025/2/23 18:22
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）投手呂彥青在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）首場出賽，罕見投出2次觸身球，他解釋是因太鑽牛角尖刻意想塞內角沒控制好，調整後昨天登板無失分。他也向學弟分享面對大賽經驗。

呂彥青是此次資格賽首戰對西班牙隊中繼登板，面對危機先抓2個出局數後，罕見連續投出觸身球保送、四壞保送、觸身球保送掉分，呂彥青投0.2局失掉2分責失分，昨天對南非比賽登板，則是先被敲出2支安打後連抓3個出局數，投1局無失分。

呂彥青今天賽前接受媒體聯訪表示，其實首場比賽也沒有緊張，已經先抓下2個出局數了，但可能有點太鑽牛角尖，想要三振打者，印象中自己不常對左打者投出觸身球保送，但因為刻意想塞內角，沒有控制好，棒球場上沒有人會想故意傷害對手，當下脫帽致意是發自內心的表現。

至於昨天比賽，呂彥青表示，雖然先堆了壘包，但是被打安打上壘，代表進壘位置還是有攻擊到好球帶，而且被打出去的安打不是扎實強勁的，還在可以控制的範圍內。

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28歲的呂彥青已經是此次代表隊投手群第2老，他表示，看這兩場比賽，覺得小老弟們表現都很好，即使有表現不如預期的像是陳宇宏、伍祐城，但隔天回到球場，都還是很有信心地準備接下來的比賽。

呂彥青表示，可以有這樣的心態調整是好事，這種大比賽最怕信心被擊垮，有了這個經驗會成為未來很好的養分，也提醒學弟們，表現不好，離開球場不要帶著負面的情緒。（編輯：管中維）1140223

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