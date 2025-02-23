高中木棒聯賽壽山延長賽擊退羅工 晉級16強賽

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）高中木棒聯賽第3階段最後1天賽程，壽山高中與羅東高工交手，鏖戰至延長賽第8局，壽山以2比1搶下勝利，以分組第2晉級第4階段16強賽。

壽山高中與羅東高工在113學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事很有緣，連3個階段都對戰到，今天兩隊交手攸關晉級，都派出頭號投手先發，壽山投手為吳祉恩、羅工投手為陳彥廷。

2局上，壽山靠著黃晟浩、張委誠安打先馳得點；6局下，羅工在廖佑賢、楊文瑋安打追平比數。打完正規7局，兩隊戰成1比1平手。

進入突破僵局制延長賽，壽山8局上靠著高飛犧牲打搶下超前分，後援投手李柏叡8局下登板連續抓下3名出局數，成功守住1分差勝利。

壽山總教練郭東晏表示，羅工先發陳彥廷是不錯的投手，打者急於表現，連續安打並不容易，第2局黃晟浩、張委誠那兩支安打對球隊貢獻大，心想打到延長賽把陳彥廷逼下場就有機會。

壽山下勾投手李柏叡後援拿下勝投，郭東晏提到，設定這場吳祉恩、李柏叡投手雙保險登板，李柏叡在任何比賽都是穩定的投手，上場讓大家猶如吃了定心丸，控球精準。

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高三的李柏叡提到，將心態調整好，不會緊張，延長賽登板先穩穩地抓出局數，教練給信心，平時就有跟隊友演練過戰術，最後抓到對方壘間跑者，大家配合默契好。

今天賽事結束後木棒聯賽16強全數出爐，分別是西苑高中、台南海事、穀保家商、壽山高中、普門中學、鶯歌工商、台東體中、大理高中、北科附工、南英商工、東石高中、大溪高中、稻江商職、中興高中、平鎮高中、高苑工商，25日將移師嘉義進行第4階段賽事。（編輯：戴光育）1140223