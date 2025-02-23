經典賽資格賽台灣戰尼加拉瓜 寒風不減各縣市應援熱度

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（中央社台北23日綜合報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天迎戰尼加拉瓜，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降甚至飄雨，但球迷應援熱度不受影響，踴躍響應各縣市直播活動，現場替台灣加油。

WBCQ台灣隊首戰以5比12敗給西班牙，昨天以9比1擊退南非，今天繼續在台北大巨蛋與目前全勝的尼加拉瓜交手。儘管台灣隊已確定將打25日比賽，拚最後一席正賽門票，各縣市政府舉辦的戶外轉播場仍擠滿球迷觀賽。

雙北市今天受冷氣團影響，低溫不到攝氏15度，但許多民眾不畏寒風。台北表演藝術中心廣場約800個座位幾乎座無虛席，還有路過民眾被陣陣加油聲吸引，站著加入應援行列。

新北市政府市民廣場也湧入為台灣隊加油的熱情球迷，且今天掛帥先發的旅日投手徐翔聖曾就讀新北市鶯歌工商，直播派對時體育主播特別介紹，引發現場熱烈歡呼。

基隆市府晚間在文化中心1樓室內透過300吋大螢幕直播賽事，邀請藝人唐從聖主持及中職味全龍隊啦啦隊「小龍女」開場，吸引逾200名球迷頂著綿綿細雨到場，還有民眾揮舞著國旗，高喊「台灣隊一定會贏」。

台中市政府前廣場今天發送150支球棒造型爆米花，同時舉辦WBCQ官方授權應援小物抽獎活動，吸引大批球迷為台灣加油打氣。

彰化縣立美術館前廣場則準備鹿港素珠芋丸及爆米花，吸引數百名球迷共襄盛舉。

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台南市立棒球場及新營南瀛綠都心公園今天皆舉辦直播派對，即便氣溫驟降，台南棒球場一壘側看台仍湧進大批球迷，還有不少人自備氣笛、旗子應援，氣氛熱絡。

高雄市運動發展局與衛武營國家藝術文化中心合作今天持續轉播賽事，並邀請中職台鋼雄鷹啦啦隊應援炒熱現場氣氛。儘管隨著1局上比數落後，不少民眾臉色凝重，仍持續高聲替台灣隊加油。（編輯：戴光育）1140223

台南市政府23日晚間繼續在台南市立棒球場舉辦世界棒球經典資格賽（WBCQ）直播派對，吸引不少球迷前往觀看轉播，情緒也隨著比賽進行起伏。中央社記者楊思瑞攝 114年2月23日