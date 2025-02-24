加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

退役球星A-Rod半場長射 為幸運學生贏得32.8萬

2025/2/24 11:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國巴克內爾大學一場籃球比賽中場休息時，觀戰的洋基退役棒球明星羅德里格斯在活動中投進一記半場球，為一名幸運學生贏得1萬美元獎金（約新台幣32.8萬元）。

路透社報導，外號A-Rod的羅德里格斯（Alex Rodriguez）14次入選美國職棒大聯盟全明星，生涯以驚人的大號全壘打聞名。不過他今天在可容納4000人的索伊卡體育館（Sojka Pavilion），以一記完美的投籃，成為全場的英雄。

根據位於賓州劉易斯堡（Lewisburg）的巴克內爾大學（Bucknell University）校方社群媒體發布的影片，現場觀眾瘋狂慶祝A-Rod從半場投進的這一球。這位49歲的退休棒球好手在進球後，立即擁抱名叫歐文（Owen）的幸運學生。

A-Rod說：「我和我的夥伴歐文一起來，他來自費城，但我們已把他從費城人的球迷轉為洋基球迷。我們給了他1萬美元。」

google news透過 Google News追蹤中央社

雖然目前還不清楚這名幸運學生是如何被選中，但在北美體育界，半場投籃比賽的獲獎者幾乎都是隨機選出。

這名學生表示他將用這筆錢幫助父母支付他的學費。羅德里格斯補充說：「家長們，不用客氣。」 巴克內爾大學最終是以84比53擊敗西點軍校（Army）。（譯者:屈享平/核稿：陳昱婷）1140224

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：