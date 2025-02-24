紐約洋基改變傳統 解除近半世紀禁鬍令

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（中央社坦帕24日綜合外電報導）為了能夠更容易尋找好球員加盟，美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊正式公布，解除已延續長達49年的禁止蓄鬍令。

洋基隊老闆小史坦布萊納（Hal Steinbrenner）22日在球隊春訓營開始之前，宣布這項決定。洋基球員的禁鬍令是老史坦布萊納（George Steinbrenner）於1976年在春訓時所制定，除禁鬍之外，也禁止蓄長髮。

小史坦布萊納指出，現在20歲到40歲世代的人，大多有蓄鬍的習慣，因此禁鬍令已過時，而且毫無理由。

過去加盟洋基隊的球星如有蓄鬍或長髮，都必須刮乾淨並剪去長髮。例如2005年從亞利桑那響尾蛇轉到洋基隊的左投強森（Randy Johnson），他在水手隊時有一頭及肩長髮以及八字鬍，但加盟洋基之後全都不見。

另外曾經因為加入洋基隊而刮掉鬍子的球星還包括戴蒙（Johnny Damon）、吉昂比（Jason Giambi）、麥卡臣（Andrew McCutchen）等人。

洋基的這項決定也引來許多回應。現在又留著一頭長髮與鬍子的戴蒙就在IG上錄製一段影片指出，他認為應該維持傳統，當時他加入洋基時也接受禁令，因為要對洋基隊的傳統致敬。

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除解除禁鬍令之外，洋基隊從1980年代起，每場比賽都會播放歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）著名的歌曲「紐約，紐約」，但從本季開始，只會在洋基獲勝的場次播放「紐約，紐約」，在輸球的場次則會輪流播放其他歌曲。

洋基隊昨天在春訓賽事中敗給多倫多藍鳥隊的比賽之後，播放的就是法蘭克辛納屈的另一首歌「這就是人生」（That's Life）。（譯者：吳協昌/核稿：陳亦偉）1140224