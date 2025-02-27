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兄弟3/2日職火腿交流賽 帶著屏東太陽力量應戰

2025/2/27 20:59（2/27 21:36 更新）
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日本職棒北海道日本火腿鬥士2025台灣交流試合3月1、2日將在台北大巨蛋登場，依序對戰中華職棒統一獅、中信兄弟，兄弟總教練平野惠一（左2）27日在賽前記者會笑說，將帶著屏東太陽力量應戰。中央社記者陳容琛攝 114年2月27日
日本職棒北海道日本火腿鬥士2025台灣交流試合3月1、2日將在台北大巨蛋登場，依序對戰中華職棒統一獅、中信兄弟，兄弟總教練平野惠一（左2）27日在賽前記者會笑說，將帶著屏東太陽力量應戰。中央社記者陳容琛攝 114年2月27日
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（中央社記者陳容琛台北27日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊3月2日迎戰日職北海道日本火腿鬥士隊，預計派洋投德保拉（Jose De Paula）先發。兄弟總教練平野惠一開玩笑表示，希望帶著屏東太陽力量應戰。

火腿2025台灣交流試合3月1、2日在台北大巨蛋登場，兩隊今天在賽前記者會公布先發投手，火腿派王牌投手伊藤大海掛帥，兄弟推德保拉捍衛主場。

平野惠一接受媒體聯訪表示，曾考慮讓土投扛先發重任，但現階段狀況最好的是德保拉，打線也以一軍陣容為主，「票賣得不錯」，希望打出讓球迷覺得開心的好比賽，很多選手也很興奮。

許久未見火腿總教練新庄剛志的平野惠一說，印象最深的是選手時期曾問新庄剛志怎麼守外野，得到「跟內野不一樣，不用拚盡全力去守，重點在放輕鬆、做好飛球判斷」的建議，那時有好的美技守備多虧新庄剛志。

日前被兄弟隊長王威晨點名嘗試新庄剛志華麗打扮，平野惠一連忙打趣說：「真的做不到」，他的頭約在新庄剛志腰部而已，唯一能取勝的是臉部膚色。

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平野惠一開玩笑表示，新庄剛志領軍帶著北海道大自然力量，他以屏東太陽力量應戰。新庄剛志是走出自己步調的選手，觀察入微、記憶力驚人，「不像我容易忘東忘西。」

至於將對決伊藤大海，王威晨表示，非常想拿下勝利，期待對決頂尖選手，但目前他備戰進度稍慢一點，對方球速超過150公里，還有快速指叉球，有點類似日職讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征，也須注意超級拋物線球。（編輯：李明宗）1140227

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