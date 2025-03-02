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新庄剛志華麗登場 平野惠一不比排場笑言低調就好

2025/3/2 13:19（3/2 14:31 更新）
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日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，2日在台北大巨蛋與中信兄弟交手，火腿隊總教練新庄剛志1日穿西裝、搭跑車進場，兄弟總教練平野惠一透露，工作人員問他要不要也安排，他笑著說低調就好。圖為賽前平野惠一（左）與新庄剛志（右）打招呼。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月2日
日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，2日在台北大巨蛋與中信兄弟交手，火腿隊總教練新庄剛志1日穿西裝、搭跑車進場，兄弟總教練平野惠一透露，工作人員問他要不要也安排，他笑著說低調就好。圖為賽前平野惠一（左）與新庄剛志（右）打招呼。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職火腿隊來台交流賽今天與中信兄弟交手，火腿隊總教練新庄剛志昨天華麗登場。兄弟總教練平野惠一透露，工作人員提議「不能輸」問他要不要也安排，他笑著表示，低調就好。

北海道日本火腿鬥士隊來台交流賽昨天與統一7-ELEVEn獅隊交手，今天繼續在台北大巨蛋與中信兄弟交手，昨天火腿隊總教練新庄剛志穿著西裝、搭跑車華麗登場也成為比賽之外的話題。

平野惠一是新庄剛志的後輩，今天賽前到球場，平野惠一先和新庄剛志打招呼，平野惠一賽前受訪表示，昨天沒有看到新庄剛志的登場畫面，但有人提議排場不能輸，問他要不要也安排一下，他笑說「我低調，讓球員表現就好」。

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平野惠一表示，很感謝新庄剛志在媒體上說了很多台灣的東西，包括稱讚台灣是很棒的地方、台灣人很棒、棒球水準很高的評論，今天賽前也和一些火腿隊的球員「情報交流」，主要是問目前日職最新技術和訓練方法，也分享台灣目前的訓練方式，「互相交流、製造雙贏」。

平野惠一說，這兩場比賽都有很多觀眾進場，打算用狀況最好的陣容應戰，但有一些一軍主力老將，還要為接下來的球季做準備，可能不能打滿9局，比賽後半段會讓一些年輕球員上場學習。（編輯：管中維）1140302

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