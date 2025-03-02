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鴻海女子高球賽徐薇淩2天差10桿 自嘲特別經驗

2025/3/2 16:15（3/2 16:26 更新）
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總獎金150萬美元（約新台幣4950萬元）的TLPGA鴻海女子職業高球賽2日進入最終回合，台灣好手徐薇淩（右）繳出72桿，儘管排名不佳，但她已調整好狀態迎接今年賽事。中央社記者黎建忠攝 114年3月2日
總獎金150萬美元（約新台幣4950萬元）的TLPGA鴻海女子職業高球賽2日進入最終回合，台灣好手徐薇淩（右）繳出72桿，儘管排名不佳，但她已調整好狀態迎接今年賽事。中央社記者黎建忠攝 114年3月2日
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（中央社記者黎建忠桃園2日電）台灣女子職業好手徐薇淩昨天在TLPGA鴻海女子高球賽意外爆出82桿，幸好今天最終回合及時回穩，繳出平標準的72桿，她忍不住自嘲：「2天差10桿也是很特別的經驗。」

徐薇淩在台灣職業女子高爾夫協會（TLPGA）鴻海女子高球賽首回合繳出68桿、並列第2的佳績，結果第2回合74桿，第3回合更意外爆出82桿，單回合還出現4次雙柏忌。

徐薇淩在2015年取得美國女子職業高爾夫協會（LPGA）會員後，僅出現3次單回合8字頭成績，最近一次是2019年新加坡匯豐女子錦標賽第2回合的80桿，但82桿是職業生涯最差桿數。

徐薇淩今天總算回穩，抓了6博蒂，可惜也吞下4柏忌以及1次雙柏忌，賽後她接受中央社記者訪問時笑說：「今天賽前本來要挑戰單日最低桿獎的1萬美元，可惜還是差了點。」

徐薇淩表示，早上還是針對鐵桿做些調整，所以比較敢全力揮擊，加上幾個推桿也抓得蠻準，才讓整體感覺稍微找回來。

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2天相差10桿，徐薇淩也覺得不可思議，她說：「打了這麼多年的職業賽，每次打不好總是因為想很多，所以今天就釋懷了，也不去想，就能校正回歸正常的桿數。」

徐薇淩結束本週高低起伏的賽事後，預計將參加在中國海南島登場的LPGA藍灣高球賽。（編輯：管中維）1140302

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鴻海女子高球賽次日 徐薇淩、程思嘉並列16台將最佳TLPGA鴻海女子高球賽 徐薇淩首日68桿並列第2
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