陳彥博帶傷堅持拚北極圈超馬賽 目標平安完賽

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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣極地超馬運動員陳彥博征戰北極圈617公里不休息長征賽，目前完成接近一半賽程，卻出現雙腳水泡導致發炎狀況，但他仍堅持比賽，期望平安完賽。

在加拿大舉行的北極圈617公里不休息長征賽，以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者除了須9天內徒步完成不間斷的長征，而且全程自給自足，並在平均攝氏零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，導致完賽率僅30%，至今尚未有亞洲選手成功完賽。

身為今年唯一參賽的亞洲選手，現年38歲的陳彥博啟程赴加拿大前做足準備，包含從台北到高雄拉著雪橇的模擬體能訓練、寒流襲捲時到陽明山進行低溫訓練等，展現面對極地挑戰的決心與毅力，並希望以行動激勵更多人勇敢追夢，「當你全心全意投入時，夢想也會向你靠近。」

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陳彥博從開賽即始終保持在領先群位置，目前已經通過第4檢查站，完成接近一半的賽程，總排名則暫居第3名，落後給英國選手貝爾奇爾（Guy Belchier）、澳洲選手庫克斯（Aaron Crook）。

然而，在連續低溫及長距離移動下，陳彥博的雙腳因為水泡產生發炎與灼熱感，經醫療人員診斷可能是感染所致，但他仍選擇堅持比賽，在檢查站短暫休息2小時，並自行處理傷口確保不會惡化。他說，「現在只想平安完賽，不想再衝太快，沿途我會一直換襪子，確保腳的乾燥。」（編輯：何宏儒）1140303