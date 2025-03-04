潘文輝手肘動刀本季報銷 評價仍高看好有大聯盟實力

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）美職大聯盟官網公布新球季潛力新秀名單，投手潘文輝在費城人隊農場排名第19，獲得高度評價，潘文輝去年底接受手肘韌帶置換手術本季報銷，但被評價具勝任大聯盟後援投手的能力。

22歲投手潘文輝在最新的美職官網球探報告中獲得好評，2023年展開旅美生涯的他，近兩個球季最高層級都在小聯盟高階1A。

根據球探報告提及，潘文輝2024年因為小指骨折，直到6月才開始出賽，原本季後球隊安排投入亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）賽事，但因手肘傷勢取消，並在去年11月接受韌帶置換手術（Tommy John），預期將錯過今年賽季。

球探報告中提及，健康的潘文輝具有勝任大聯盟牛棚投手的能力，去年球季直球最快球速可以投至159公里，均速在156公里左右，武器庫中的指叉球轉速高，在2024年製造高達63％的揮空率。

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潘文輝其他球種中還有滑球也獲得不錯評價，可以有效製造揮空、解決打者；球探報告提到，潘文輝專精這3種球路也在去年球季有效降低保送率。

報告也提到，儘管潘文輝控球還不算穩定，但他有球速和球威優勢，預期2026年賽季回歸後可以快速爬升到更高層級，且有面對大聯盟高張力局面能力。（編輯：龍柏安）1140304