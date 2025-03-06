PLG飛雷神獲選單月MVP 獵鷹隊史第一人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃PLG今天公布2月單月最有價值球員（MVP），台鋼獵鷹洋將飛雷神繳出23分、4.3籃板、4.2助攻成績，更幫助球隊穩居前段班，成為隊史首位獲得這項殊榮的球員。

台灣職籃P. LEAGUE+今天公布2月單月最有價值球員票選結果，獵鷹洋將飛雷神（Branden Frazier）在22張選票（包含2張球迷選票）中拿到12張第1名的5分、以總分68分獲選。

PLG聯盟表示，飛雷神2月展現強大的進攻火力，繳出場均23分、4.3籃板、4.2助攻，同時還擁有多元進攻手段，單月兩分球命中率50.9%、三分球命中率38.6%、罰球命中率93.9%，皆名列前茅。

透過 Google News 追蹤中央社

獵鷹2月出賽6場，為4隊中最多，還面臨4天3戰考驗，飛雷神成為獵鷹單月獲得3勝3敗、穩居前段班的關鍵，更成為隊史首位獲選為PLG單月最有價值球員。

在桃園璞園領航猿成為首支晉級季後賽隊伍後，獵鷹2日也靠著擊敗高雄鋼鐵人，搶下第2張門票，飛雷神能否繼續提供穩定火力來源，將成為獵鷹季後賽能夠走多遠的關鍵。（編輯：李亨山）1140306