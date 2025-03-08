林俊易3局拍下李佳豪 闖進奧爾良羽球大師賽4強

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣「左手重砲」林俊易7日在法國奧爾良羽球大師賽男單8強，與自家人李佳豪激戰3局，最終以18比21、22比20、21比12逆轉勝出，闖進4強。

世界排名第14的林俊易本季前3站最佳成績為印度公開賽8強，本週征戰法國舉辦的超級300系列法國奧爾良大師賽，首輪以直落2橫掃馬來西亞選手詹俊為，16強同樣以2比0擊退世錦賽銅牌、印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），8強則與自家人李佳豪狹路相逢。

雙方過去5度交手，林俊易以3勝2敗略占上風，最近一次是在去年台北公開賽碰頭，林俊易在4強扳倒李佳豪，最終拿下冠軍。

睽違近半年再度過招，林俊易雖然開局以8比3領先，但隨後卻被李佳豪打出一波11比2攻勢超前，讓李佳豪以21比18先下一城。

雙方次局上演拉鋸戰，李佳豪以20比19率先逼出賽末點後，卻被林俊易化解，林俊易以22比20扳回一城。

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林俊易延續這股氣勢，決勝局在4比5落後情況下，連掃7分拉開差距，擺脫對手糾纏，最終以21比12迎接勝利。

林俊易在收下個人本季首張4強門票，下一戰對手將是印度選手薛堤（Ayush Shetty）。（編輯：徐睿承）1140308