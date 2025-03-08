詹皓晴攜手俄國搭檔 晉級印地安泉網賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣網球選手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在印地安泉網賽女雙首輪，以2比6、6比3、10比6逆轉擊敗西班牙的布克薩與日本的加藤未唯，晉級16強。

國際女子網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網賽與同等級邁阿密站賽事，被稱為北美「陽光雙賽」，本週先登場的印地安泉網賽，3名台灣女將在女雙分頭出擊。

詹皓晴與俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）繼續合作，為大會第6種子，首輪出戰西班牙的布克薩（Cristina Bucsa）與日本的加藤未唯。

「台俄聯軍」首盤頭尾發球局失守，以2比6讓出後，次盤連保帶破、一口氣連拿5局，面對對手後段展開反擊，「台俄聯軍」頂住壓力，以6比3扳回一城。

進入超級搶10，「台俄聯軍」一開始就以3比0領先，隨後穩紮穩打，以10比6贏得勝利，闖進16強後，接下來將出戰美國的馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與匈牙利的巴波斯（Timea Babos）。

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另外，謝淑薇去年與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）在印地安泉網賽摘冠，尋求衛冕的謝淑薇今年改搭中國選手張帥，首輪對手為日本組合穗積繪莉與青山修子。

至於吳芳嫺開季至今與中國搭檔蔣欣玗3度挺進決賽、抱回2冠，首輪將迎戰中國組合楊釗煊與徐一璠，兩組人馬繼上一站杜拜網球賽後，再度在首輪狹路相逢。（編輯：李亨山）1140308