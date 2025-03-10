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鄧愷威投1局奪救援成功 大聯盟熱身賽3場無失分

2025/3/10 11:21（3/10 12:33 更新）
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旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在大聯盟春訓熱身賽登板，後援1局有1次三振、無失分，奪下救援成功，巨人隊終場以8比6擊敗芝加哥小熊隊，鄧愷威熱身賽3場登板無失分。

巨人隊今天與小熊隊比賽8局打完巨人隊3比6落後，9局上巨人隊追分，阿迪加（Aeverson Arteaga）陽春砲帶起攻勢，再靠著觸身球保送、四壞保送、安打再追1分，巴約斯（Sabin Ceballos）3分砲、一棒幫助球隊超前比數。

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鄧愷威9局下登板後援，依序讓打者敲出游擊方向滾地球、中外野方向飛球出局，三振抓下最後一個出局數、替球隊守住勝利。

鄧愷威今天投1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，幫助球隊守住勝利，有救援成功；鄧愷威本季大聯盟春訓熱身賽總計3場出賽，投3局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，有1次中繼成功、1次救援成功，防禦率維持0。（編輯：李亨山）1140310

#MLB
#大聯盟
#鄧愷威
#巨人隊
#芝加哥小熊隊
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