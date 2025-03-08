加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB球星費柴德願為台灣打經典賽 稱台灣隊「我們」去年見過曾豪駒
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

大聯盟熱身賽替補上場有表現 李灝宇連2戰敲安

2025/3/8 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美底特律老虎隊野手李灝宇今天在美職大聯盟春訓熱身賽後半段替補上場，單場2打數敲出1安打、連2戰出賽敲安，老虎隊終場以11比7擊敗巴爾的摩金鶯隊。

老虎隊春訓熱身賽今天與金鶯隊交手，老虎隊陣中台灣好手李灝宇沒有先發出賽，6局上攻守交換時替補上場守二壘，6局下首打席就敲出三壘方向安打，靠著下一棒打者納維加托（Andrew Navigato）開轟跑回分數。

google news透過 Google News追蹤中央社

李灝宇7局下打擊機會敲出三壘方向滾地球出局，總計2打數敲出1支安打、有1得分，近期4場出賽敲出3支安打、連2戰出賽敲安。

另外，匹茲堡海盜隊今天熱身賽與費城人隊交手，海盜隊野手鄭宗哲沒有先發出賽，7局上接替上場守二壘，但沒有打擊機會，海盜隊終場以3比2搶勝。（編輯：李亨山）1140308

李灝宇
大聯盟熱身賽鄭宗哲連2天長打 李灝宇敲二壘打[影]鄭宗哲大聯盟春訓替補上場 首打席就敲陽春砲[影]
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
鄧愷威模擬賽2局狂飆6K 超水準揮空率7成
193
更多編輯台推薦新聞：