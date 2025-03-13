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林昀儒拍下德國名將 晉級WTT重慶冠軍賽8強

2025/3/13 19:37（3/13 20:13 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒（圖）13日在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽男單16強，以3比0擊敗德國名將法蘭西斯卡，晉級8強。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒（圖）13日在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽男單16強，以3比0擊敗德國名將法蘭西斯卡，晉級8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽男單16強，以3比0擊敗德國名將法蘭西斯卡，取得對戰8連勝，8強假想敵很可能是中國球王林詩棟。

在中國舉辦的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，總獎金高達80萬美元（約新台幣2600萬元），其中冠軍獎金更從去年3.5萬美元，增至6萬美元，奪冠的選手不僅能進帳豐厚的獎金，還能獲得1000分積分。

林昀儒首輪以直落3橫掃韓國一哥張禹珍，16強對手為世界第8的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），過去雙方7度交手，林昀儒至今保持不敗之身

林昀儒今天開賽很快進入狀況，以8比3開局，並靠著多變落點變化，以11比7先聲奪人。

雙方次局前半段上演拉鋸戰，差距都在1分差，林昀儒在8比7領先時連拿2分，儘管錯過1個局點機會，所幸仍沉穩以應對，11比8再下一城。

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林昀儒第3局面對對手展開反擊，在8比9落後情況下，靠著對手擺短出界，先是扳平比分，隨後更以11比9搶下勝利。

林昀儒收下8強門票後，下一戰對手將是中國球王林詩棟、韓國選手安宰賢之間的勝方，林昀儒很有可能繼今年2月亞洲盃後，再度與林詩棟狹路相逢。（編輯：林恕暉）1140313

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