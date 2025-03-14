柯瑞4000顆三分球達陣 成NBA史上第1人

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）NBA金州勇士今天迎戰沙加緬度國王，團隊火力四射合力飆進22顆三分球，其中王牌後衛柯瑞投進2顆，成為NBA史上首名生涯命中4000顆三分球的球員，並率隊以130比104勝出。

柯瑞（Stephen Curry）自2009年展開NBA生涯，本季邁入第16個賽季，而他不僅在2015－16賽季以402顆締造單季投進最多三分球的紀錄，在單季投進三分球排行榜中還包辦第3至6名。

柯瑞將在當地時間14日度過37歲生日，日前剛達成生涯2萬5000分里程碑的他，早已是NBA例行賽三分球進球數最多的球員，在對戰國王賽前已累計投進3998顆三分球，距離4000大關只差最後2球。

勇士今天前2節火力全開，團隊聯手飆進12顆三分球，葛林（Draymond Green）、波斯特（Quinten Post）、培頓（Gary Payton II）各投進3顆，一度領先達23分，但次節後段進攻當機，讓國王趁機將差距縮小至10分。

儘管柯瑞上半場三分球3投僅1中，但他未讓主場球迷等太久，第3節還剩下8分19秒時，閃過國王的萊爾斯（Trey Lyles）防守，投進個人單場第2顆三分球，也讓場邊球迷興奮高喊：「MVP！」

柯瑞在2021年12月超越艾倫（Ray Allen），成為NBA歷史三分球王，如今又完成另一項成就，NBA也在官方社群平台分享歷史性一刻，柯瑞歷經1013場例行賽，成為例行賽生涯投進4000顆三分球的第1人。

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勇士靠著穆迪（Moses Moody）決勝節持續在外圍開火，加上傷癒復出的庫明加（Jonathan Kuminga）連續扣籃，將領先再次拉開至20分，也讓勝負提前底定，勇士收下6連勝。

柯瑞今天三分球6投2中，拿下11分，而團隊三分球39投22中，命中率是不可思議的56.4%，葛林、穆迪各貢獻4顆、分別拿下23分、17分，而庫明加復出首戰手感不錯，投籃命中率7成、獲得18分。至於國王以德羅森（DeMar DeRozan）表現最佳，拿下23分。（編輯：龍柏安）1140314