BWF全英羽球賽李佳豪不敵球王 獲亞軍仍創生涯最佳

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（中央社記者黎建忠台北16日電）歷史最悠久的BWF超級1000全英羽球公開賽，台灣男單好手李佳豪今天在決賽面對世界球王、中國名將石宇奇，雖以17比21、19比21落敗，但亞軍仍締造生涯在賽史的最佳成績。

世界排名第22名的李佳豪，賽前對石宇奇交手過一次，在去年的中國大師賽，當時李佳豪直落2輸球。

今天2人再度交手，石宇奇看起來有些疲態，腳步移動的有些慢，但首局在3比6落後時，刻意改變出拍的節奏，讓李佳豪一時難以適應，加上自己想打出角度更刁鑽的球，導致主動失誤變多，讓石宇奇連6分超前比數。

儘管李佳豪偶有佳作，甚至多次把球王打趴在地，但始終因失誤過多得分無法連貫，讓石宇奇在比賽後段最多以18比11領先，儘管李佳豪連追4分，但還是無奈讓出首局。

第2局戰況更加膠著，石宇奇先以11比10領先進入技術暫停，短暫休息後，2人多拍來回，比賽後段石宇奇和李佳豪兩度戰成15比15、16比16平手，但李佳豪同樣出現主動失誤過多的問題，讓石宇奇連得4分取得20比16的4個賽末點。

雖然李佳豪沒有放棄連追3分，但最後仍因對方的虛攻而撲救不及無緣延長戰局，直落2不敵球王，石宇奇則是自從2018年後二度在全英封王。

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在全英公開賽史上，台灣曾有周天成在2020年獲得亞軍；而自從世界羽球總會從2018年更改賽事分級後，李佳豪是打到超級1000等級決賽裡，世界排名最低的球員。

教練馮勝杰在接受中央社訪問時表示，「看得出來壓力沒有在我們這邊，所以打起來放得相當開，只可惜就是自己失誤多了一些，還是需要再多累積一些經驗。」（編輯：陳正健）1140316