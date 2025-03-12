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BWF全英公開賽 李佳豪化解6個賽末點晉16強

2025/3/12 20:33（3/12 21:00 更新）
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台灣羽球男單好手李佳豪（圖），在BWF全英羽球公開賽首輪表現出色，逆轉擊敗香港李卓耀挺進16強。（中央社檔案照片）
台灣羽球男單好手李佳豪（圖），在BWF全英羽球公開賽首輪表現出色，逆轉擊敗香港李卓耀挺進16強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣羽球男單好手李佳豪今天在全英公開賽首輪，面對香港好手李卓耀陷入苦戰，最終在化解6個賽末點後，才以21比16、16比21、25比23獲勝，艱辛闖進16強。

現年25歲、世界排名第22名的李佳豪，賽前生涯對決過李卓耀1次，是在2023年的德國公開賽，當時李佳豪直落2輸球。

28歲的李卓耀，前一次奪冠已經是2019年的世界羽球總會（BWF）超級500的香港公開賽，目前世界排名已經滑落至第21名。

今天雙方再度交手，首局李佳豪做足準備，經過比賽前段的拉鋸後，李佳豪在雙方7比7平手時，靠著出色的前、後場節奏的轉換，拉出一波9比2的攻勢，如願先收下首局。

第2局李佳豪其實多半都保持領先，比賽後段甚至以15比12領先，沒料到此時卻被李卓耀連得7分反超比數，最後無力反撲只得讓出第2局。

關鍵的第3局，李佳豪幾乎一路都陷入苦戰，2度分別以10比15、16比20落後，結果不放棄的李佳豪硬是化解4個賽末點，先戰成20比20平手。

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進入「Deuce（丟士）」後，李佳豪又在22比23時靠著出色的後場殺球和網前小球連得3分，上演精彩的逆轉秀，如願挺進16強。

李佳豪晉級16強後，接下來的對手將是日本的田中湧士。（編輯：李錫璋）1140312

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