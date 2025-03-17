加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

李佳豪出身羽球世家全英羽賽鍍銀 老爸讚打破心魔

2025/3/17 01:29（3/17 01:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球好手李佳豪16日在BWF全英羽球公開賽男單決賽鍍銀，從小的教練兼老爸李謀周也相當欣慰，認為兒子突破心魔關卡，未來肯定能更上層樓。（馮勝杰提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月17日
台灣羽球好手李佳豪16日在BWF全英羽球公開賽男單決賽鍍銀，從小的教練兼老爸李謀周也相當欣慰，認為兒子突破心魔關卡，未來肯定能更上層樓。（馮勝杰提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北17日電）台灣羽球男單好手李佳豪拿到今年世界羽球聯盟（BWF）全英羽球公開賽亞軍，寫下個人球員生涯最佳成績，父親兼從小的教練李謀周欣慰地說：「總算是突破心魔了。」

現年25歲的李佳豪出身羽球世家，爸爸李謀周曾是土地銀行羽球隊總教練，球員生涯也拿過15次全國男單冠軍，媽媽陳曉莉也多次拿過全國冠軍，姊姊李佳馨更是代表台灣參加去年巴黎奧運羽球混雙的國手。

李佳豪在2015年、16歲時就拿到世界青年羽球賽銅牌，隔年又拿到亞青錦標賽銀牌，未來之路相當被看好。只可惜從2017年轉戰成人戰場後，表現一直起伏不定，至今僅拿過2座個人國際賽冠軍。

去年9月的台北羽球公開賽，李佳豪雖止步4強，但過程打得相當出色，原本以為下半年要破繭而出，沒想到卻意外因為傷勢和心理狀態而陷入低潮，6場比賽中有4場是一輪遊。

來到2025年初狀況也沒好轉，開季連續3場比賽都是首輪淘汰，之後回到台灣休息備戰，整個人才找到機會重新出發。

李謀周在接受中央社記者訪問時表示：「台北公開賽後他的手就有點受傷，之後一直帶著傷打球，導致他最拿手的殺球都不敢用，變成來回多拍拉吊的打法，但這根本不是他的長處，所以越打越迷惘。」

李謀周說道：「我一直鼓勵佳豪，與其一直擔心自己的手傷，不如就放開心去打，找回原本的初衷；那時候我也跟國訓中心的運科人員討論過，有時候在場上不敢殺球，也許跟心理狀態更有關係。」

在台灣休息將近2個月後，李佳豪出征歐洲賽事，首戰就是超級300系列的法國奧爾良大師賽，他也順利挺進8強，總算沒再一輪遊。

李謀周笑說，在歐洲的賽事每天都要熬夜收看，「我只提醒佳豪一句話，『球場上沒有所謂的輸贏，只有李佳豪的球風』」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

從今天的決賽中看得出來，就算對手是當今球王石宇奇，李佳豪終於找回以往強攻、重殺的打法，總算突破心理的關卡。

李謀周強調：「我希望佳豪今年的世界排名可以穩定在10至15名，這樣每場比賽抽籤完後比較容易打到前8名，對於累積積分和經驗才有很大幫助。」（編輯：陳彥鈞）1140317

#巴黎奧運
#台北羽球公開賽
#李佳豪
#李謀周
#銅牌
#世界羽球聯盟
#全英羽球公開賽
李佳豪
全英羽球賽李佳豪鍍銀 球王盛讚：應該是我要輸BWF全英羽球賽李佳豪不敵球王 獲亞軍仍創生涯最佳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：