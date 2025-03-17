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俄小將安德瑞娃擊敗世界第一 印地安泉網賽封后

2025/3/17 11:49（3/17 12:04 更新）
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俄羅斯17歲網球選手安德瑞娃16日在印地安泉網球賽奪冠。（圖取自x.com/WTA）
俄羅斯17歲網球選手安德瑞娃16日在印地安泉網球賽奪冠。（圖取自x.com/WTA）
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（中央社印地安泉16日綜合外電報導）俄羅斯17歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天以2比6、6比4、6比3擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），在印地安泉網球賽中奪得生涯第2座WTA 1000冠軍。

綜合法新社與路透社報導，安德瑞娃是印地安泉（Indian Wells）網賽自1999年小威廉絲（Serena Williams）以來最年輕的女子冠軍，她在比賽中段後找到球感，最後以正手致勝球結束比賽，跪在地上慶祝勝利。

安德瑞娃上個月在杜拜奪冠，成為有史以來在菁英盡出的WTA 1000（國際女子網球協會1000級別巡迴賽）最年輕的冠軍得主。她今天中止先前一遇莎芭蓮卡就輸的對戰紀錄，確保明天將會升至生涯最高的世界排名第6。

安德瑞娃今天一甩第1盤2比6的陰霾，並在第3盤3度破發對手，最後將今年戰績推升至19勝3負，在WTA巡迴賽女性選手中擁有最多的勝場數。

安德瑞娃說，「我要感謝自己戰到最後一刻」，她說莎芭蓮卡的球快如子彈，自己很難跟上，所以不得不「像兔子一樣奔跑」。

這場瞬息萬變的冠軍戰中，安德瑞娃最終完全掌控局勢。她在莎芭蓮卡發球時，先以一個防守型高吊球迫使對手失誤而獲得賽末點，隨後再以一記正手致勝球拿下勝利。

安德瑞娃在擊出致勝球後跪在地上慶祝，她補充說，「我做到了」。

這是安德瑞娃在硬地球場首次擊敗莎芭蓮卡，莎芭蓮卡今年已在布里斯本（Brisbane）網賽與澳洲公開賽兩度擊敗安德瑞娃。

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莎芭蓮卡這次在印地安泉網賽以未丟一盤的氣勢直闖決賽，但對於這位白俄羅斯選手來說，結果又是另一次的失望，她今年稍早在澳網決賽中不敵美國的基斯（Madison Keys），無緣連續第3年奪冠。

莎芭蓮卡今天賽後表示，「我在許多關鍵分出現很多非受迫性失誤，她表現更出色這一點只能怪我…我實在太氣自己，我認為這不應是結束的方式，我只是太氣我自己了。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140317

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