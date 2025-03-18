古林睿煬日職熱身賽中繼登板 2局無失分飆155公里
2025/3/18 17:17（3/18 17:38 更新）
（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬今天熱身賽中繼登板，對讀賣巨人隊投2局有4次三振、無失分，最快球速飆至155公里，火腿隊終場以5比2搶勝。
24歲投手古林睿煬旅日生涯首年，11日首度在日職熱身賽登板投1局無失分，今天火腿與讀賣巨人隊熱身賽交手，火腿隊2局下攻下1分，5局下水谷瞬、野村佑希、清宮幸太郎都開轟，6局打完火腿4比2領先，7局上火腿換上古林睿煬登板中繼。
古林睿煬7局上三振首名打者長野久義，接著讓泉口友汰敲出游擊方向滾地球出局，再三振若林樂人，與若林樂人對決打席球速越飆越快，最快球速達155公里；火腿隊7局下靠著洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）陽春砲再添1分。
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古林睿煬8局上續投，三振抓下首個出局數，雖被增田大輝敲出安打，四壞保送秋廣優人讓巨人隊攻占得點圈，但及時回穩，投出三振、再讓坂本勇人敲出三壘方向滾地球出局，力守不失分。
古林睿煬今天總計用31球投2局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送、4次三振，無失分，最快球速155公里。（編輯：李亨山）1140318
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