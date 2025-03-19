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黃子鵬先發4局掉2分 馬傑森4打點桃猿勝雄鷹

2025/3/19 22:09（3/19 22:21 更新）
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中華職棒19日在嘉義市棒球場進行官辦熱身賽，樂天桃猿投手黃子鵬（圖）先發4局，被擊出3支安打，出現2次保送、2次三振，失掉2分，最終桃猿以12比3擊退台鋼雄鷹。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月19日
中華職棒19日在嘉義市棒球場進行官辦熱身賽，樂天桃猿投手黃子鵬（圖）先發4局，被擊出3支安打，出現2次保送、2次三振，失掉2分，最終桃猿以12比3擊退台鋼雄鷹。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月19日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在嘉義市棒球場的官辦熱身賽，樂天桃猿投手黃子鵬先發4局失2分，團隊出現18支安打，其中馬傑森打擊表現突出、貢獻4分打點，終場桃猿就以12比3擊退台鋼雄鷹。

桃猿隊在2局上就靠著三壘手吳念庭失誤、投手江承諺暴投，及馬傑森擊出1打點滾地球，先馳得點；桃猿3局上再得1分後，4局上更是灌進大局，打了11個人次，包括馬傑森、宋嘉翔、成晉、林立、廖健富都敲出安打，馬傑森更是單局2支安打、包辦2打點，單局桃猿得6分。

桃猿隊先發投手黃子鵬在4局下2出局後遇到危機，因為觸身球保送、四壞球保送，以及吳念庭的安打形成滿壘，再被張肇元敲出安打，失掉2分。黃子鵬今天用80球投4局，被擊出3支安打，出現2次保送，投出2次三振，失掉2分。

不過6局上桃猿的林承飛敲出三壘安打後，馬傑森擊出高飛犧牲打，再添1分，形成9比2領先；且第7局、第8局桃猿持續有分數進帳。8局下雄鷹隊的吳念庭雖然敲出1打點三壘安打，不過終場桃猿隊仍以12比3擊退雄鷹。

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此戰馬傑森3打數敲出2支安打，另有1支高飛犧牲打，全場包辦4分打點。

雄鷹隊先發投手江承諺此戰用70球投3.2局，被敲出8支安打，投出4次四壞球保送，失掉8分含7分責失。（編輯：李淑華）1140319

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