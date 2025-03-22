全中運金門田徑21人達標破紀錄 選手李沃儞拚爭金

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）114年全中運金門縣田徑共有21名選手達標創下歷年最多；此次參賽的國中選手李沃儞是男子1500公尺奪牌大熱門，教練許仲宇期待愛徒能跑進4分10秒，再次突破金門國中最佳紀錄。

114年全國中等學校運動會將於4月在台南登場，根據金門體育會田徑運動委員會資料，今年全中運金門共有21名選手符合田徑參賽資格，創下金門歷年來最多紀錄。

其中國三選手李沃儞在去年全國中學田徑錦標賽國男1500公尺賽事跑出4分12秒91摘銀，並打破懸掛9年地區紀錄，這次再度參賽盼能將獎牌成色再升級。

許仲宇接受中央社記者採訪表示，金門目前沒有體育班，選手訓練時間少很多，但李沃儞成績在全台國男1500公尺排名年度第2，近期許多全國性賽事也都排在前2名，如果不要掉以輕心，「在這次全中運很有機會爭取前3名成績。」

許仲宇也說，國中生進步幅度大，各地好手在全中運時成績都有可能突然竄升，所以這1個月除拉高訓練強度，選手的健康、營養、恢復等面向都要加強顧及，也期待李沃儞跑進4分10秒，再次突破自己與金門紀錄。

李沃儞在訓練之餘接受採訪表示，今年是第2次參加全中運，在心理上準備更加充足，而桃園東興國中的余泰禹是他最大假想敵，之前兩人最佳成績差大約1秒，「這次希望能超越他，然後站上凸台（頒獎台）。」

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與李沃儞共同訓練的國一選手莊允翔，被許仲宇稱為「金門史上最強國一生」，因為今年他在全中運國中1500公尺、3000公尺2項都達標。

莊允翔說，還有1名台灣選手連昶翔也是國一2個項目都達標，「以最佳成績來說，我1500比他快，但3000輸他。」這次莊允翔也期許自己，可以在2項都能擊敗勁敵。（編輯：龍柏安）1140322