王念好官辦熱身賽2戰3長打 瘦身5公斤更輕鬆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將19歲內野手王念好力爭開季一軍，官辦熱身賽近2戰敲3支二壘打，總教練陳金鋒直言技術沒問題差在經驗，王念好休賽季赴日進修開眼界，飲食調配瘦約5公斤身體更輕鬆。

王念好是悍將2023年選秀首輪指名好手表現備受期待，今年官辦熱身賽前6場出賽，總計9打數沒有安打，近兩戰安打開張，21日比賽敲出1支二壘打，昨天則是單場2安都是二壘打。

悍將總教練陳金鋒表示，王念好本身技術沒有太大問題、就是差在經驗，不是容易追打壞球的類型，熱身賽前半段是擊球掌握沒有這麼好，但後面這2、3場看起來還不錯，也直言王念好目前還在競爭開季一軍名單。

王念好表示，先前二軍總教練後藤光尊有提醒他揮棒不要太用力，大概用6、7分力，把球擊確實比較重要，聽完建議後在比賽中執行也收到好的效果，目前打擊狀況有越來越好。

王念好近兩場比賽長打發揮，但他表示熱身賽狀況還不一定，要看開季之後能有持續發揮最重要，守備位置目前一、三壘都有練。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王念好休賽季隨隊赴日本Next Base訓練中心大開眼界，直言沒想過棒球可以這麼科技化，透過儀器檢測怎麼出力、力量和爆發力，測試出來得到建議是身體的連結還沒有很好，但力量、爆發力不錯，也有建議的重量和爆發力訓練課表。

王念好身形明顯變瘦，他透露有配合營養師幫忙調配飲食，從原本96、97公斤，瘦到現在約91、92公斤，身體感覺輕鬆很多，不會有笨重的感覺，也讓守備比較靈活。（編輯：李亨山）1140323