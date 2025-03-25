陳志杰「進一大步」飆146公里 重拾自信和笑容

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）22歲投手陳志杰經歷失速、被釋出，改披味全龍戰袍再出發，今天官辦熱身賽出賽飆速146公里，總教練葉君璋直言「進了一大步」，慢慢找回自信和笑容，開季二軍出發盼越來越好。

陳志杰高中就讀平鎮時期就有出色球速，生涯最快達152公里，2021年選秀第2輪獲中信兄弟指名，但進到職棒後表現不如預期，僅在二軍有12場出賽紀錄，最快球速剩139公里，沒有一軍出賽紀錄就被釋出。

陳志杰今年改披龍袍，進到龍隊後教練團協助調整投球動作和機制，球速慢慢回升，今天官辦熱身賽對富邦悍將隊比賽中繼登板，投0.2局失掉1分責失分、飆出最快球速146公里，休息區的教練、隊友都很振奮。

葉君璋賽後提到，陳志杰是被看好有機會成為王牌的投手，但過去幾年一直沉寂、過得蠻辛苦的，隊友知道他的狀況，教練團期待他的好表現，今天官辦熱身賽有不錯的表現，大家替他開心，「看到他進了一大步」。

葉君璋表示，陳志杰從剛到龍隊最差時球速僅130公里出頭，一點一點進步，上一場自辦賽就有投出146公里，今天官辦熱身賽表現出來的結果，「應該也會影響他蠻多的」。

葉君璋透露，陳志杰剛開始到龍隊感覺悶悶的，現在終於有了笑容，感覺有找到他想要的感覺和自信，但陳志杰自己說「還差一點點」，相信經過今天，一定會更有方向。

陳志杰開季不會在一軍名單中，葉君璋解釋，陳志杰直球狀況到位，變化球還需要一點時間去練習，最重要的是保持訓練、每天的練習和身體健康，如果想在職棒路上走遠一點，這點很重要。

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陳志杰自評今天丟球感覺越來越好，可惜的是進入狀況時間可以快一點，回顧一路走來「非常不容易」，高中畢業後狀況一直往下，現在越來越好，也慢慢找回自信。

他透露，被釋出後獲得機會到龍隊，一開始比較有壓力所以也比較謹慎、不怎麼笑，想要快點找回好身手，隊友、教練也會鼓勵他，讓他比較放得開，之前狀況不好的時候只要稍微有點起色就會著急，現在希望按部就班、越來越好。（編輯：黃名璽）1140325