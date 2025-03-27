邁阿密網賽女雙4強碰奧運銀牌 吳芳嫺力拚突破

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣網球好手吳芳嫺與中國的蔣欣玗邁阿密網賽4強將碰上巴黎奧運銀牌、俄羅斯組合施耐德與安德瑞娃。吳芳嫺說，對手擁有出色發球與底線抽球能力，將擬定對策，全力爭取更好成績。

吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗開季在奧克蘭網賽、荷巴特網球賽接掃2冠後，而2月杜哈網賽再次勇闖決賽，儘管以亞軍作收，但已締造生涯在國際女子網球協會（WTA）千分等級大賽最佳成績。

不過，兩人本季並非一帆風順，近期剛經歷連2站一輪遊。吳芳嫺接受中央社訪問時表示，她們並沒有想太多，仍專注於每天的訓練，強化自身優勢、改善不足，並與教練分析對手的戰術和習性。

吳芳嫺與蔣欣玗這次在邁阿密網賽女雙連過3關，包括8強以6比3、6比4淘汰中國組合鄭賽賽與王欣瑜後，挺進4強，吳芳嫺有機會挑戰生涯首座WTA千分等級大賽金盃。

吳芳嫺認為，從過去幾站的比賽失利當中學到不少，這次能夠調整回來、晉級四強，代表和搭檔的努力和調整方向是正確。

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吳芳嫺與蔣欣玗4強對手為俄羅斯組合施耐德（Diana Shnaider）與安德瑞娃（Mirra Andreeva），對手不僅曾在去年巴黎奧運拿下女雙銀牌，也在今年澳網打進4強。

面對4強對手，吳芳嫺也做好將是一場硬仗的心理準備，她表示，對方擁有出色的發球與底線抽球能力，今年成績也很出色，會再進一步討論策略，盡可能讓對手無法按照其節奏，並將全力以赴爭取更好的成績。（編輯：李亨山）1140327