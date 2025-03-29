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林培緯首度開季一軍 不會緊張已準備好自己

2025/3/29 16:43
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒統一獅隊年輕小將林培緯今年順利入選開季一軍名單，頂替有腰傷的陳鏞基守一壘，林培緯表示並不會緊張，身為右打的他已經做好準備，只要對方派出左投就有機會先發。

21歲的林培緯今年是職棒生涯第4年，首度一軍開季，今天開幕戰對中信兄弟先發守一壘、打第6棒，開季先頂替有腰傷的老將陳鏞基。

林培緯今天賽前表示，其實去年季中被叫上一軍比開季一軍還要緊張，「因為二軍比賽觀眾很少，但一軍開幕之前已經打過官辦熱身賽、慢慢習慣氛圍，之前對火腿隊交流賽觀眾也是3萬多人。」林培緯一開始以為自己不會在一軍名單，「把自己可以做的事情做到最好，結果沒辦法控制。」

獅隊陣中的強打像是林安可、陳傑憲、蘇智傑等人都是左打，有左傾現象，身為右打的林培緯也有做好準備，剛好今天對方先發投手德保拉（Jose De Paula）是左投，「左投出來我就有機會先發，所以會先把自己準備好。」

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今年是老將胡金龍最後一個球季，林培緯表示，很想要跟學長一起，「之前沒有打過任何賢拜（前輩）的引退賽，但我都有自己到場參加，因為以前我們家都是看統一獅那些學長、3連霸成員，都是我們榜樣，很想要跟他們學習。」

林培緯有不懂的地方也會積極問學長，他提到，「有一次隊內賽，鏞基學長跟我說，只要排你上場，教練對你就是有信心的，要對自己有信心。」（編輯：李亨山）1140329

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