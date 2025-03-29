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UBA政大擊敗台師大晉決賽 朝5連霸邁進

2025/3/29 18:24
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）衛冕軍政治大學今天在大專籃球聯賽（UBA）男子組4強，靠著吳志鍇拿下16分，率隊以85比70擊敗台灣師範大學，以跨季49連勝之姿晉級冠軍戰，朝5連霸邁進。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級4強決賽今天將在台北小巨蛋登場，政大出戰台師大，上半場在吳志鍇帶領下，取得37比28領先，但面對對手防守壓迫，政大半場罕見出現18次失誤。

台師大林韋愷本季場均得分20.2分，前2節僅得3分，也讓球隊陷入苦戰，儘管第3節手感稍微回溫，但兵多將廣的政大靠著林子皓、外籍生盛岦火力輸出，前3節打完將分數拉開至65比45。

台師大決勝節先是傷了中鋒廖子程，儘管曾信武、林韋愷連續命中三分，展開追分，依舊未能將差距縮小至個位數。

政大的吳志鍇飆進3顆三分球，拿下全隊最高16分，林子皓、宋昕澔各得15分、13分，聯手帶領球隊前進冠軍戰，距離5連霸僅剩最後一哩路，明天將與健行科大、輔仁大學之間的勝隊爭冠。

政大總教練陳子威接受媒體聯訪時表示，能夠對戰母校，讓他相當期待，加上過去執教台師大男籃時，曾帶過李秉鴻（現任台師大教練），也讓他相當期待這場師徒對決。

政大男籃上季在完成4連霸後，包括主控游艾喆、外籍生莫巴耶在內，一口氣少了7人，陳子威指出，今年這批球員在學長畢業後，展現很棒企圖心、想要證明自己，「對今年的冠軍，比往年還要渴望。」

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不過，儘管政大正處於連勝狀態，但吳志鍇強調，壓力不會很大，就專注在每一場比賽，「不管說明天可能真的是50連勝，我們也希望能夠拿下最好成績。」

一旁的陳子威則打趣地表示，從來沒提過50連勝，「剛志鍇自己講出來，可能他心裡也是很想」，他也以「順其自然，相信團隊，接受結果」一席話鼓勵球員，只要能平常心面對明天比賽，就能發揮超水準。（編輯：陳政偉）1140329

陳子威
UBA政大拚5連霸 宋昕澔盼成為小巨蛋而生男人UBA政大跨季44連勝 林子皓外線開張靠教練暖手加持
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