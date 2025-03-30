UBA輪椅公益賽 前高苑好手孫御斌截肢後重新逐夢

（中央社記者黎建忠台北30日電）UBA大專籃球聯賽輪椅公益賽連續第3年在台北小巨蛋登場，過去曾是高苑工商前鋒的孫御斌，在左腳截肢後選擇加入輪椅籃球隊，他充滿自信地說：「我只是換個方式追逐夢想。」

孫御斌在國中2年級一次比賽結束後發高燒，隊友發現他左膝後方腫起來，檢查後雖是軟骨肉瘤，但卻是屬於低惡度腫瘤，且會不斷重複發作，高中就因此動了3次手術，在高中畢業後，不得已只好將左腳截肢。

3個月前，孫御斌在偶然機會下選擇加入輪椅籃球隊，今天終於在富邦人壽UBA大專籃球聯賽的輪椅公益賽打進小巨蛋，他搞笑說：「高中沒完成的夢，現在實現也不錯。」

孫御斌在接受中央社記者訪問時表示，「3個月前有個脊髓損傷的朋友，找我去參加一場和日本交流的壘球賽，結果同隊的大哥看我身材不錯，就問我要不要參加籃球隊，後來接觸之後覺得滿有趣的，就決定重拾籃球夢。」

接觸輪椅籃球才3個月，孫御斌自嘲還是「菜鳥」，他表示，最難的就是要在投籃時保持輪椅的穩定，「現在我每次拿到球要出手的時候，輪椅就會轉向，搞得我命中率還是很低。」

孫御斌提到，剛截肢的前3個月，「每個晚上我都會難過並且和自己對話，也會想說如果沒有這個傷勢的話，是不是也有機會站上職籃舞台。到最後還是得靠自己改變心態，低潮的日子從每晚到每週，最後到每個月1次，現在雖然偶爾還是會閃過一些不好的念頭，但已經影響不了我。」

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孫御斌笑說：「以前要穿上男籃國家隊戰袍幾乎是不可能的事，但現在加入輪椅籃球隊後，只要我認真一點，機會比以前大很多。我只是換個身分、方式，繼續追求我的目標和夢想而已。」

「正常的奧運，只有站上頒獎台的人是成功的，但在帕運賽場上，能出賽的選手都是成功的。」孫御斌提到，這句是影響他最深的話，他也鼓勵所有身心障礙者，不要封閉自我，多出來看看外面的世界，找一個喜歡的運動全心投入，才是走出人生低谷最好的方法。（編輯：張雅淨）1140330