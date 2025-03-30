加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

張奕「生涯很好出發點」 扛悍將主場開幕戰先發

2025/3/30 16:37（3/30 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊4月2日主場開幕戰將派出投手張奕（圖）先發，這也是他中職一軍初先發，他30日受訪表示，「是生涯很好的出發點，既興奮又緊張，希望可以有好的表現。」中央社記者謝靜雯攝 114年3月30日
中華職棒富邦悍將隊4月2日主場開幕戰將派出投手張奕（圖）先發，這也是他中職一軍初先發，他30日受訪表示，「是生涯很好的出發點，既興奮又緊張，希望可以有好的表現。」中央社記者謝靜雯攝 114年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）富邦悍將主場開幕戰將派本土投手張奕先發，為中職一軍初先發，他表示，投到百顆應該沒問題，扛開幕戰先發是「生涯很好的出發點」。他也不再血氣方剛硬拚、更懂得怎麼投球。

中職富邦悍將開季首戰今天作客台北大巨蛋與中信兄弟交手，主場開幕戰將於4月2日在新莊棒球場迎戰中信兄弟，悍將總教練陳金鋒透露，主場開幕戰先發投手是本土投手張奕。

張奕去年季中選秀第2輪被選進，去年一軍24場出賽都是後援，4月2日將是生涯一軍初先發。他自評準備非常順利，官辦熱身賽前一場出賽22日對統一7-ELEVEn獅隊已經可以投到76顆，目前投到百顆應該沒有問題。

張奕表示，身體狀況有慢慢往上拉，不過想要達到完美還要一段時間，中職一軍首場先發，希望好好發揮實力，幫助球隊拿下勝利，可以扛起主場開幕戰先發重責，「是生涯很好的出發點，既興奮又緊張，希望可以有好的表現。」

張奕日職生涯經歷棄打從投，也有受到傷勢困擾，最後回到台灣發展，比較日職時期和現在的自己，他表示，就是「年輕和成熟」的差別。

google news透過 Google News追蹤中央社

張奕解釋，日職時期剛轉投手沒多久，現在回想起來，很多時候血氣方剛很用力投球，但現在已經知道該怎麼運用身體去投球，必須經歷這些過程才能更了解自己。

張奕今天賽前也有牛棚練投約26顆，他說，大概能掌握身體狀況，也有透過先前的熱身賽找到缺點，容易在兩好球之後攻擊打者位置時投得太甜、反而會被打出去，都有特別反省，希望不要再發生這樣的失誤。（編輯：張雅淨）1140330

#中信兄弟
#日職
#中職
#富邦悍將
#張奕
#台北大巨蛋
張奕
中華職棒36年火熱開打 6球團爭冠關鍵人物一次看中職回覆比賽球品質疑慮 檢測合標準持續要求品管
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
江坤宇關鍵失誤 平野惠一：用守備救球隊次數更多
59
更多編輯台推薦新聞：