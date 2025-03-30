張奕「生涯很好出發點」 扛悍將主場開幕戰先發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）富邦悍將主場開幕戰將派本土投手張奕先發，為中職一軍初先發，他表示，投到百顆應該沒問題，扛開幕戰先發是「生涯很好的出發點」。他也不再血氣方剛硬拚、更懂得怎麼投球。

中職富邦悍將開季首戰今天作客台北大巨蛋與中信兄弟交手，主場開幕戰將於4月2日在新莊棒球場迎戰中信兄弟，悍將總教練陳金鋒透露，主場開幕戰先發投手是本土投手張奕。

張奕去年季中選秀第2輪被選進，去年一軍24場出賽都是後援，4月2日將是生涯一軍初先發。他自評準備非常順利，官辦熱身賽前一場出賽22日對統一7-ELEVEn獅隊已經可以投到76顆，目前投到百顆應該沒有問題。

張奕表示，身體狀況有慢慢往上拉，不過想要達到完美還要一段時間，中職一軍首場先發，希望好好發揮實力，幫助球隊拿下勝利，可以扛起主場開幕戰先發重責，「是生涯很好的出發點，既興奮又緊張，希望可以有好的表現。」

張奕日職生涯經歷棄打從投，也有受到傷勢困擾，最後回到台灣發展，比較日職時期和現在的自己，他表示，就是「年輕和成熟」的差別。

透過 Google News 追蹤中央社

張奕解釋，日職時期剛轉投手沒多久，現在回想起來，很多時候血氣方剛很用力投球，但現在已經知道該怎麼運用身體去投球，必須經歷這些過程才能更了解自己。

張奕今天賽前也有牛棚練投約26顆，他說，大概能掌握身體狀況，也有透過先前的熱身賽找到缺點，容易在兩好球之後攻擊打者位置時投得太甜、反而會被打出去，都有特別反省，希望不要再發生這樣的失誤。（編輯：張雅淨）1140330