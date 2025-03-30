曾悔接世新女籃救火 林紀妏驕傲看球員小巨蛋發光

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）臨危受命接下世新大學女籃兵符的林紀妏曾後悔自身決定，面對球員最初如刺蝟般防衛心態，一直到彼此信任，即使人手不足仍打進UBA 4強，讓她驕傲地看著子弟兵閃閃發亮。

世新女籃在上季完成5連霸後，球隊一分為二，原本帶隊教練何正峰和部分世新球員轉戰中信學院，改由林紀妏領軍作戰，本季僅註冊9名球員的世新，在闖進大專籃球聯賽（UBA）4強後，昨天不敵文化大學，確定無緣拚6連霸。

世新今天季軍戰以69比79輸給台灣師範大學，以殿軍作收，而蔡佑蓮在決勝節剩下近2分鐘時5犯畢業，沒能與球隊奮戰到最後一刻，也讓她難掩失落。她賽後接受媒體聯訪時有感而發地表示，很幸運被老天爺眷顧，球隊一路走到現在，只能用「不可思議」、「奇蹟」形容。

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林紀妏接下世新女籃兵符，擔任如同救火隊的角色，在本季採取精兵政策情況下，仍突破重圍帶隊踏上台北小巨蛋舞台。她透露，一開始接任總教練時曾相當後悔，並形容球員最初如同刺蝟、河豚般，「後來知道她們都是心裡受傷的孩子，表現出來越有刺、越防備，其實心裡非常很脆弱。」

林紀妏選擇給予球員更多空間，並透過溝通拉近距離，逐漸建立信任感，她表示，成績並不是當初擔任救火隊的最優先目標，而是希望球員能找回自己、認清自身優點，看著球員在4強舞台閃閃發亮，讓她覺得很驕傲。（編輯：張雅淨）1140330