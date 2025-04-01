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球迷看球遭掉落物砸死 韓國職棒取消比賽哀悼

2025/4/1 15:42（4/1 16:16 更新）
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韓國昌原NC球場29日發生金屬結構物從高處掉落砸死一位女球迷事件，相關人員1日在球場內檢查設施。（韓聯社）
韓國昌原NC球場29日發生金屬結構物從高處掉落砸死一位女球迷事件，相關人員1日在球場內檢查設施。（韓聯社）
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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國東南部的昌原NC球場3月29日發生金屬結構物從高處掉落而砸死一位女球迷的事故。韓國職棒今天取消所有賽事進行哀悼，並要求球隊未來賽前必須徹底進行安全檢查。

法新社報導，警方表示，這名20多歲女子死於頭部傷勢。作為韓國最受歡迎體育活動，整個棒球圈昨天深陷哀傷之中。

這起事件3月29日發生在昌原NC球場（Changwon NC Park），當時韓國職棒聯賽（KBO League）NC恐龍隊（NC Dinos）正在主場迎戰LG雙子隊（LG Twins）。

根據媒體報導與官員說法，一片安裝在球隊辦公室窗戶外頭的鋁製結構物從約18公尺高處掉落，導致這名球迷受傷不治，她的姐妹則鎖骨骨折。

球隊辦公室窗戶（圖）外頭的鋁製結構物從約18公尺高處掉落。（韓聯社）
球隊辦公室窗戶（圖）外頭的鋁製結構物從約18公尺高處掉落。（韓聯社）

南韓棒球委員會（Korea Baseball Organization）在聲明中說：「南韓棒球委員會宣布4月1日到4月3日為哀悼期。」

南韓棒球委員會表示，韓國職棒聯賽及其二軍未來聯盟（Futures League）今天所有賽事取消。目前還不清楚之後是否補賽。

明天比賽時則將進行默哀，球員將佩帶黑絲帶，並將要求球迷不要歡呼。

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南韓棒球委員會在聲明中還說：「另外，南韓棒球委員會10個球隊將在賽前對體育館設施與建築進行徹底的安全檢查。」

南韓職業足球聯賽（K-League）表示，已要求兩個等級所有球隊對球場進行安全檢查。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1140401

#南韓
#棒球
#韓國
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