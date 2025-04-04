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賈吉3分彈長打達標500隊史第3快 洋基轟走響尾蛇

2025/4/4 12:01
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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基「法官」賈吉今天首局轟出3分全壘打，生涯第999場比賽即敲出第500支長打，為隊史第3快達成這項里程碑，助洋基終場9比7擊敗亞利桑那響尾蛇。

美聯社報導，賈吉（Aaron Judge）的隊友葛里向（Trent Grisham）和齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也分別從響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）手中揮出2分砲，凱利先發3.2局被敲9安中挨了3轟掉9分，創生涯單場失分新高。

賈吉全場擊出3支安打，貢獻4分打點。

洋基開季6場累積22轟，創大聯盟紀錄。賈吉目前貢獻5轟、15分打點，打擊率4成17。

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賈吉生涯出賽999場累計320支全壘打、175支二壘安打及5支三壘安打，500支長打達標速度僅次於洋基前輩迪馬喬（Joe DiMaggio，853場）和蓋里格（Lou Gehrig，869場）。

洋基先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）主投5.1局，被敲5安失3分，拿下個人本季首勝。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140404

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