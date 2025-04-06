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王維中先發5局無失分好投 有隊友援護很踏實

2025/4/6 17:53（4/6 18:01 更新）
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中華職棒味全龍6日繼續在天母棒球場迎戰富邦悍將，龍隊先發投手王維中（右）5局無失分，送出5次三振，助隊以7比0完封悍將、收下開季5連勝，王維中也獲頒MVP。中央社記者鄭清元攝 114年4月6日
中華職棒味全龍6日繼續在天母棒球場迎戰富邦悍將，龍隊先發投手王維中（右）5局無失分，送出5次三振，助隊以7比0完封悍將、收下開季5連勝，王維中也獲頒MVP。中央社記者鄭清元攝 114年4月6日
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職味全龍投手王維中今天先發對富邦悍將，繳出5局無失分好投，教頭葉君璋也稱讚他的表現，盼他繼續保持；王維中表示，今天隊友在第2局打了3分之後，心裡就比較踏實。

龍隊今天與富邦悍將交手，先發投手王維中用82球投5局，僅被擊出2支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分，本季初登板就奪下勝投，獲選為單場MVP；接著郭郁政投2局被敲2支安打，送出2次三振，無失分；林子昱、呂偉晟各投1局，也都沒有失分。

談到王維中今天的表現，賽後龍隊總教練葉君璋表示，「今天表現非常好，希望他可以繼續保持，我們需要他像今天的表現」，雖然王維中此戰最快球速144公里，不過葉君璋強調，「一開始也不一定要衝太快，一步、一步調整，還有一整年球季時間，過一陣子球速應該就會出來了。」

王維中則表示，今天自己表現以初登板來講還可以，以往王維中先發時龍隊得分都較少，不過今天隊友打了7分援護，他笑說：「第2局得分時，其實想說有1分就在偷笑了，加上自己狀況也比較順，所以那局得3分後，心裡滿踏實的，希望可以守住之後每一局。」

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今年是王維中的合約年，對此他說：「不要想太多，有時候就怕，太想表現，反而會表現不好。」

龍隊已奪下開季5連勝，王維中指出，「我覺得從春訓大家的狀況、氣氛，就已經很好了，從第1場就覺得今年會比較不一樣，又加上我們補了2位大砲（朱育賢、陳子豪）」，王維中笑說，本來希望今天朱育賢可以多幫忙，「但他今天沒有上場」。（編輯：陳仁華）1140406

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