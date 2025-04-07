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沙子宸與隊友接力上演無安打 本季首秀飆6K

2025/4/7 09:41（4/7 10:09 更新）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）旅美台灣投手沙子宸今天在小聯盟1A首場比賽，狀況極佳，投3局賞給對手6次三振，與另2名隊友聯手投出無安打比賽，隊史近6年首見。

21歲的沙子宸旅美第3個球季，效力運動家小聯盟1A的史塔克頓港口（Stockton Ports），今天在客場2比0擊敗科羅拉多洛磯1A的弗瑞斯諾灰熊（Fresno Grizzlies）。

沙子宸在內的港口隊3名投手，今天締造隊史自2019年以來，再度以投手接力戰的方式，讓對方無安打收場。

這場比賽是港口隊本季第3戰，前2戰吞敗，今靠3任投手完美演出，拿下本季首勝。先發投手基恩（Jefferson Jean）投5局，送出5K，有1次四壞保送。

沙子宸在第6局接手，當時1比0領先，這局他投出2次三振、1個內野飛球接殺，讓對手三上三下。第7局、第8局的結果類似，各有2次三振、1次飛球接殺。

沙子宸今天投3局九上九下，共用40球，有28個好球，沒有讓對方上壘，沒有安打也沒有四壞保送，投出6次三振。

第9局港口隊換上第3任投手阿瓦拉多（Wilfred Alvarado）關門，同樣三上三下。灰熊隊整場僅在第2局，有1名打者靠四壞保送上壘，其他27人次打者全部出局，沒有人踏上壘包。

小聯盟選手國籍多元，今天接力完成無安打的3名投手，先發投先基恩來自多明尼加，沙子宸是台灣人，關門的阿瓦拉多來自委內瑞拉，3名投手在9局內賞給對方11K。

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港口隊2名台灣投手連續繳出好投，兩人都是2月底經典賽（WBC）資格賽的台灣隊國手。

沙子宸之外，另一名是剛從高中畢業、旅美首季的左投手林維恩。林維恩昨天首次在美國職棒舞台亮相，狀態極佳，投3局飆出7次三振。（編輯：張芷瑄）1140407

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