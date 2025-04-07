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籃協聯絡前NBA灌籃王萊德之子 協助申辦台灣護照

2025/4/7 15:53（4/7 16:21 更新）
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前美國職籃NBA灌籃大賽冠軍得主萊德（Isaiah Rider Jr.）的兒子萊德四世（Isaiah Rider IV）傳出有意申請台灣護照、身分證，甚至未來披上台灣男籃戰袍。中華民國籃球協會副秘書長張承中（圖）7日透露，已與萊德四世母親凡妮莎（Vanessa Rider）搭上線，將積極協助辦理。中央社記者陳容琛攝 114年4月7日
前美國職籃NBA灌籃大賽冠軍得主萊德（Isaiah Rider Jr.）的兒子萊德四世（Isaiah Rider IV）傳出有意申請台灣護照、身分證，甚至未來披上台灣男籃戰袍。中華民國籃球協會副秘書長張承中（圖）7日透露，已與萊德四世母親凡妮莎（Vanessa Rider）搭上線，將積極協助辦理。中央社記者陳容琛攝 114年4月7日
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（中央社記者陳容琛新北7日電）中華民國籃球協會副秘書長張承中今天透露，前美國職籃NBA灌籃大賽冠軍得主萊德的兒子萊德四世，有意願申辦台灣護照、身分證，將積極協助辦理。

前美國職籃NBA灌籃大賽冠軍得主萊德（Isaiah Rider Jr.）的兒子萊德四世（Isaiah Rider IV）日前傳出有意申請台灣護照、身分證，甚至未來身披台灣男籃戰袍。對此，籃協副秘書長張承中今天接受媒體聯訪時透露，已經與萊德四世的母親凡妮莎（Vanessa Rider）搭上線，感覺對方很積極，也非常有意願。

張承中指出，目前確定萊德四世的外婆是台灣人，而且具備台灣護照與身分證，不過凡妮莎、萊德四世則沒有，因此預計先幫凡妮莎辦理相關證件，再來才輪到萊德四世，「凡妮莎、萊德四世的出生證明已經交給我們，目標是希望今年順利辦妥。」

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至於爭取台美混血「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）代表台灣男籃，征戰8月登場的亞洲盃一事，張承中提到，仍持續溝通當中，尚未有進一步的消息。

不過，「賀氏兄弟」賀丹、賀博確定將在暑假回到台灣，踏上瓊斯盃國際籃球邀請賽的舞台，而張承中也提到，瓊斯盃女籃賽事預計7月2日至6日在彰化體育館舉行，而男籃則是7月12日至20日在新莊體育館點燃戰火。（編輯：李亨山）1140407

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張承中
籃協與賀氏兄弟互動良好 有意爭取征戰亞洲盃台灣取得亞洲盃籃球資格賽外卡賽主辦權 具主場優勢
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