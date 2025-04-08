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NBA拉文、德羅森聯手轟80分 國王客場勝活塞

2025/4/8 12:03（4/8 12:39 更新）
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美國職籃NBA沙加緬度國王8日對上底特律活塞，拉文（圖）與隊友聯手轟下80分，率隊以127比117在客場擊敗對手。（美聯社）
美國職籃NBA沙加緬度國王8日對上底特律活塞，拉文（圖）與隊友聯手轟下80分，率隊以127比117在客場擊敗對手。（美聯社）
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（中央社記者黎建忠台北8日電）美國職籃NBA沙加緬度國王今天靠著2名前公牛隊友拉文、德羅森聯手轟下80分，率隊以127比117在客場擊敗底特律活塞，繼續為附加賽的主場優勢打拚。

拉文（Zach LaVine）和德羅森（DeMar DeRozan）原本就是芝加哥公牛隊友，在2024-25賽季開打前，國王先簽下自由球員德羅森，接著又在今年交易大限前，換來拉文，讓2人又再度在國王聚首。

上半場國王一度落後達18分，不過靠著拉文連得8分帶動下，國王半場結束縮小到62比72的10分差距；第3節國王絕地大反攻，靠著拉文在時間終了前的三分彈，才幫助球隊取得97比94全場首度領先。

第4節雙方你來我往，但國王始終維持些微領先，最終在拉文全場轟下43分，其中有17分在第4節得到，加上德羅森挹注37分，以及當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出19分、15籃板、10助攻的大三元成績單，3巨頭聯手幫助國王確定勝利。

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國王拿下這場勝利後，穩住西區第9的位子，並以1場勝差領先第10的達拉斯獨行俠，若2隊最終在附加賽首輪交手的話，國王就能有主場優勢。

活塞全隊以後衛、2021年NBA選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）攻下35分最佳，這也是他本季第21次單場突破30分大關，而在他過去的3個賽季，累積也僅21次單場得分破30分，足見康寧漢本季進步幅度之大。（編輯：張雅淨）1140408

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