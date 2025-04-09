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陳柏毓本季小聯盟初登板 投4局失2分飆7K

2025/4/9 12:31
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（中央社記者楊啟芳台北9日電）美國職棒匹茲堡海盜隊2A台灣投手陳柏毓今天本季首度先發登板，投4局被敲3支安打，包含1發陽春全壘打，失掉2分，不過飆出7次三振，展現三振功力，最終無關勝敗。

23歲的陳柏毓在今年2月世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）繳出好表現，曾被美國的運動網站點名有望上大聯盟。陳柏毓今年來到旅美第5個球季，本季從2A出發，海盜隊2A今天對守護者隊2A的賽事，陳柏毓本季首度先發登板。

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陳柏毓在1局下演出3上3下、其中飆出2次三振；2局下遇到亂流，被敲2支安打、出現1次保送，失掉1分，不過也送出2次三振；3局下回穩、再度演出3上3下，4局下被柏戈斯（Jorge Burgos）轟出陽春全壘打，接下來連續解決3名打者、送出2次三振。

總計陳柏毓此戰用66球有45顆好球，先發投4局被敲出3支安打，出現1次保送，飆出7次三振，失掉2分，本季目前防禦率4.50。陳柏毓在退場時海盜隊2A還以5比2領先，不過最後遭逆轉以5比6不敵守護者隊2A，陳柏毓無關勝敗。（編輯：張雅淨）1140409

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