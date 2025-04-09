TPBL努利飆全場最高31分 攻城獅賞戰神3連敗

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（中央社記者陳容琛台北9日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅今天靠著洋將努利狂飆全場最高31分，搭配本土球員蕭順議挹注11分，最後以103比92賞給台北台新戰神3連敗。

隨著賽季逐漸進入尾聲，各隊也積極卡位季後賽席次，而TPBL聯盟戰績墊底的攻城獅今天在主場面對戰神，開局在洋將努利（Landers Nolley）、米克獅（Kennedy Meeks）輪番砍分帶動下，手握雙位數領先，即便第4節一開始遭遇亂流，所幸仍能及時穩住陣腳，最後以11分之差擊敗戰神。

此役攻城獅3名洋將皆有穩定發揮，得分機器努利飆進全場最高31分，外帶10籃板、6助攻，米克獅攻下24分、14籃板，而薛斯基（Nate Laszewski）貢獻18分、10籃板。本土球員方面則有蕭順議挺身而出，進帳11分、4籃板、2助攻、2抄截，第4節甚至還上演扣籃戲碼。

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蕭順議賽後接受媒體聯訪時表示，在總教練威森（Wesam Al-Sous）執掌兵符後，很注重團隊籃球、防守體系，因此平時訓練也專注在傳球組合的默契上，「今天我們的進攻、防守策略都算成功，所以整場比賽打得很順，歸功於教練團的用心。」

攻城獅拿下本季第10勝，雖然仍位居聯盟之末，不過晉級季後賽尚未絕望，蕭順議也喊話，不會放棄任何取得季後賽門票的機會，「每場比賽都很重要，保持想要奮戰精神，何況球迷都還沒有放棄，我們更沒有理由放棄。」（編輯：龍柏安）1140409