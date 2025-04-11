林安可膝傷復原良好已可出賽 拍廣告最苦惱還是跳舞

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職統一獅隊野手林安可開季已累積3轟，因左膝髕骨發炎前一戰休兵，今天沒先發但可出賽；近期他的眼鏡廣告播出，自曝跳舞拍最久，聽到沒播出笑說：「可能跳太爛被剪掉。」

統一7-ELEVEn獅隊野手林安可開季手感不錯，目前8場出賽敲出3轟，但8日比賽沒有先發、代打上場，9日沒有出賽，總教練林岳平表示，林安可膝蓋髕骨發炎，目前恢復狀況蠻好的，今天沒有先發，但狀態是可以上場比賽。

林安可表示，左膝不舒服，跑步、打擊都會受影響，目前狀況已經比較好，是否上場教練團有教練團的考量，開季狀況不錯，也希望膝蓋快點好、可以回到場上。

林安可今天賽前也有拿著魚雷棒體驗手感，他笑說，沒有實際打還不知道，但握棒感覺不太一樣，感覺重心位置比較下面，他也提到，除非打得很順手、很喜歡，不然應該暫時還是會用原本的球棒打。

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林安可近期拍眼鏡品牌廣告，今天在台北大巨蛋螢幕上也有播放，他表示，廣告大概拍3小時，但拍最久的是「跳自己的應援曲」橋段。

聽到跳舞橋段還沒有播出，林安可笑說：「可能跳太爛了被剪掉了。」林安可每次開轟後回休息區的全壘打舞都令他困擾，他開玩笑說，或許可以把拍廣告時跳舞片段留下來，「以後開轟，讓大家看大螢幕就好。」（編輯：龍柏安）1140411