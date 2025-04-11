企業女子壘球聯賽12日開打 兆基穿山甲力拚連霸

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）2025企業女子壘球聯賽（TPWSL）將於12日開打， 喊出「實獻」口號，共有6支球隊角逐爭霸，兆基穿山甲則要力拚連霸。

企業女子壘球聯賽邁入10週年，口號「實獻」象徵球員、教練、球團以及幕後工作人員們10年來的努力與奉獻，也代表聯賽對推動女子壘球發展的承諾與堅持，在這個特別的里程碑，所有隊伍將以最高水準的比賽，向所有支持壘球運動的球迷們獻上最精彩的對決。

今年6支參賽隊伍分別為衛冕軍兆基穿山甲、新北凱撒、新世紀黃蜂、福添福嘉南鷹、台北台產熊讚，以及代表未來希望的台灣U18隊。兆基穿山甲在2024年賽季表現搶眼、成功奪冠，今年力拚連霸，陣容維持穩定之餘，也積極補強戰力。

來勢洶洶的新北凱撒則持續強化攻守平衡，希望能在新賽季超越自我，挑戰冠軍寶座；新世紀黃蜂去年在挑戰賽失利，離總冠軍賽臨門一腳，今年捲土重來，期待以年輕活力撼動傳統強權。

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至於福添福嘉南鷹擁有深厚底蘊，經驗豐富的選手群將在賽季中發揮關鍵作用；台北台產熊讚則持續提升戰力，尋求在關鍵時刻突破重圍；台灣U18作為未來之星，將以挑戰者姿態與企業勁旅對抗，累積寶貴經驗，展現新生代的潛力。

企業女子壘球聯賽今天舉行開賽記者會，新賽季將維持高強度對抗，並結合社群互動與現場活動，希望讓球迷更貼近賽事，企業女子壘球聯賽期盼不僅是球員一展身手的舞台，更希望透過賽事推廣壘球運動，吸引更多年輕世代關注。（編輯：龍柏安）1140411