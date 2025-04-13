朱育賢手肘發炎已緩解 要思考避免類似情況發生

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職味全龍朱育賢昨天因手肘發炎被下放二軍，他今天表示，現在發炎反應已降下來，球季剛開始還有時間，趁這十幾天時間把傷處理好，「也要思考避免類似情況發生」。

朱育賢今年球季透過FA從樂天桃猿隊轉隊到味全龍，順利在5日達成生涯千安里程碑，不過朱育賢在達成千安隔天就因手部不適休兵，雖然之後正常出賽，但昨天被下放二軍後，在賽前練習結束去醫院檢查，傷勢為手肘發炎。

朱育賢今天還是有現身台北大巨蛋，他表示，「先下去調整，現在整體狀況都還不錯，就是趁這段時間（球季）剛開始、還有時間，就把整個傷都處理好，這樣之後教練團也比較好調度。」

談到手肘傷勢，朱育賢指出，可能是在揮棒煞車時弄到，「所以也要去思考怎麼讓自己去避免類似情況再發生，剛好利用這段時間再調整一下。」

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昨天在急性發炎時候，朱育賢連接球都會有影響，他說：「應該是說比較沒有力，因為發炎剛好在手肘，接球要用力、要握，所以昨天跟教練討論，先下去調整好之後再回來，剛好用這十幾天再去做震波、物理治療，加速修復，趕快回來場上。」

朱育賢提到，現在發炎反應已降下來，「其實今天在握棒時候比較不會這麼沒有力了，昨天可能是在急性發炎期，握力比較吃力一點，發炎降下來後就可做一些訓練，慢慢把強度再拉強。」（編輯：陳仁華）1140413