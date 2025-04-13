林子豪膝蓋不適連2天未先發 先休息準備5連戰

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職統一獅林子豪之前因跑壘撞到膝蓋，昨天、今天沒有先發出賽，林子豪指出，今天傷勢狀況已好很多；獅隊總教練林岳平則表示，因為接下來有5連戰，先讓他休息恢復健康。

獅隊在9日作客澄清湖棒球場、與台鋼雄鷹隊交手的比賽，林子豪轟出2分砲、延長賽第10局又敲出2打點三壘安打，單場包辦4打點、獲選為單場MVP，不過當下林子豪跑到三壘後，因為抽筋被攙扶下場，膝蓋也有撞到。

獅隊昨天在台北大巨蛋的賽事林子豪沒有出賽，今天獅隊持續在大巨蛋與味全龍隊交手，林子豪也沒有先發，而且賽前練習還被總教練林岳平「趕下場」。

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對此林岳平賽前表示，林子豪的膝蓋有好一點，「但還是先讓他休息，有需要的話今天也只會代打，昨天、今天休息後，之後2天沒有比賽，看休息4天後能不能回到健康的程度，畢竟下星期我們是5連戰。」

林子豪表示，這2天打擊練習都很正常，不過昨天練習完去找防護員後，教練團臨時決定不要先發，「今天已經好很多了。」林子豪直呼，自己在台北大巨蛋還沒有機會下場守備，去年因傷缺席整年之後，今年在大巨蛋開幕戰剛好沒有下場。（編輯：張雅淨）1140413