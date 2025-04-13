TPBL邱子軒繳全能攻守數據 海神客場勝戰神

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（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神今天作客台北台新戰神，靠本土球員邱子軒17分、4籃板、4助攻、4抄截的全能數據帶動，以96比76擊敗對手，拿下這波客場7連戰的第2勝。

高雄全家海神從3月9日打完主場後，展開一波客場8連戰，今天打完戰神，剩下最後1場、4月20日對桃園台啤永豐雲豹。

只不過這波客場連戰，讓海神戰績持續下探，包括今天在內，前7場打完僅拿2勝。

今天對上背靠背出賽的戰神，首節以25比16取得領先，半場結束更以51比38獲得雙位數的優勢；下半場戰神命中率還是沒能提升，單節2分球9投僅2中，讓海神持續擴大到17分的領先優勢。

儘管終場前4分57秒，戰神靠著麥卡倫（Ray McCallum）的三分球，一度將差距縮小到11分差，但無奈為時已晚。

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海神邱子軒在賽後接受轉播單位訪問時表示，這場比賽就是努力把握住，要在客場贏球不是太容易，所以有這樣的機會就必須好好掌握。

邱子軒提到，自己的狀態就是要慢慢提升，在團隊練球以外的時間再加強自主訓練，尤其在布銳克曼（Jason Brickman）離隊後，全隊的打球方式和文化都不一樣，機會來了，就得把握住。（編輯：管中維）1140413