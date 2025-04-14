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巴黎奧運紀念品拍賣籌逾800萬 撥捐3家慈善機構

2025/4/14 18:18
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）2024巴黎奧運火炬與多項官方紀念品昨天進行拍賣，吸引奧運狂粉與博物館踴躍出價競標。

法新社報導，多件奧運物品在此次拍賣當中共拍得22萬8556歐元（約新台幣844萬元），當中包含支付給巴黎拍賣行Vermot & Associes的佣金。

拍賣品包含聖火傳遞中使用的5支火炬，聖火傳遞路程橫跨法國境內，最終抵達設於羅浮宮（Louvre）博物館附近聖火台，每支火炬以1.2萬至2萬歐元拍出。

在開幕式中一名扮演瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）皇后的表演者，在法國重金屬樂團Gojira的演奏中，以提著斷頭的方式出場，其身穿著的紅色禮服以832歐元（約新台幣3萬元）成交。

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一位網路收藏家成功以3200歐元（約新台幣11.8萬元），得標專門頒授給金牌得主的奧運吉祥物「弗里吉」（Phryge）特別版絨毛玩偶。該名收藏家同時也成功以1408歐元（約新台幣5.2萬元）得標帕運版本的弗里吉玩偶，玩偶身上裝有腿部義肢。

主要拍賣官維爾莫（Nathalie Vermot）表示，這場拍賣會的收益已由負責籌辦2024奧運的公司撥捐給3家慈善機構，該公司將於今年6月進行清算。（實習編譯：戴岑潔/核稿：徐崇哲）1140414

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