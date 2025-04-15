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ITTF桌球世界盃 林昀儒和奧恰洛夫拚分組第1

2025/4/15 12:21（4/15 13:13 更新）
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台灣男子桌球一哥林昀儒（圖），在ITTF桌球世界盃預賽首戰輕取澳門對手，將和奧恰洛夫爭奪分組第1，力拚16強門票。（中央社檔案照片）
台灣男子桌球一哥林昀儒（圖），在ITTF桌球世界盃預賽首戰輕取澳門對手，將和奧恰洛夫爭奪分組第1，力拚16強門票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北15日電）台灣男子桌球一哥林昀儒，今天在ITTF世界盃桌球賽預賽首戰，面對澳門小將陳梓賢，輕鬆以11比1、11比4、11比6、11比7完勝對手，接下來將跟德國名將奧恰洛夫爭奪分組第1。

國際桌球總會（ITTF）男、女世界盃，預賽各48名球員分為16組，每組3人採循環賽制，每次交手都規定打完4局，分組預賽打完沒有勝敗直接比較得失局，分組第1晉級16強淘汰賽。

林昀儒和奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、陳梓賢預賽同組，昨天奧恰洛夫以4比0拿下陳梓賢，因此今天林昀儒必須同樣以4比0過關，才不會在預賽最終戰對奧恰洛夫時居於局數劣勢。

根據國際桌球總會（ITTF）官網記錄，現年23歲、世界排名第15的林昀儒，生涯首度對壘還沒有世界排名的陳梓賢。

首局林昀儒就展現下馬威，開賽就是8比0攻勢取得優勢，很快收下首局；第2局林昀儒同樣以3比0開局，儘管一度被主審抓了發球藏球的犯規，但經過挑戰後不成立。林昀儒隨即回穩，並在7比4領先時連得4分收下第2局。

第3局林昀儒遭遇亂流，一度以1比4落後，但他立刻回敬8比0攻勢，不但反超比數也打趴對手氣勢；第4局在對手沒有太多抵抗下，如願拿下而結束比賽。

林昀儒今天展現不同等級的身手，不論正、反手拍都讓對手難以招架，幾乎沒出現太多相持球就能輕鬆得分。

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教練王翊澤今天告訴中央社記者，因為世界盃預賽是比較得失局分勝負，「所以今天賽前就特地做好準備，避免出現太僵持的戰況，也知道一定要4比0過關，才不會在最後一場對奧恰洛夫時有劣勢。」

王翊澤強調，儘管第3局林昀儒遇到一些亂流，但很快就能調整過來連續拿分，「我覺得很讚，這就是一名很成熟球員會有的表現。」（編輯：李錫璋）1140415

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